Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Региональные

ТОП:

В барселонском порту паром с 450 пассажирами на борту врезался в причал с вредными химикатами

В барселонском порту паром с 450 пассажирами на борту врезался в причал с вредными химикатами

В порту Барселоны пассажирский паром врезался в причал во время маневра. Как выяснили журналисты «Фразы», в результате на землю рухнул портовый кран и возник пожар.

Как сообщает Daily Mail, судно Excellent итальянской компании Grandi Navi Veloci врезалось в причал и сбило кран из-за сильного ветра. В момент инцидента на борту парома находилось 420 пассажиров. По предварительным данным, никто из них не пострадал. У двоих случились панические атаки.

Из-за начавшегося вслед за падением пожара пришлось эвакуировать весь терминал.

Как сообщает La Vanguardia со ссылкой на представителя властей Барселоны, пожарные смогли потушить пламя за несколько часов. Однако из-за падения крана были повреждены несколько контейнеров с опасными химикатами. Департамент гражданской обороны также активировал предупреждения о возможном загрязнении моря.

 

Как сообщала «Фраза», в начале 2018 года в порту Барселоны паром врезался в пришвартованный круизный лайнер. Причины инцидента неизвестны. В результате ЧП никто не пострадал.

Напомним, 7 апреля 2018 года идущий в Украину балкер врезался в исторический особняк на берегу Босфора в Стамбуле. Причиной происшествия стала неисправность рулевого оборудования.

Тэги: паром, мир, столкновение, Барселона

Комментарии

Колонка автора
26.10.18 08:00

Наши в еврокубках: почти как по Дюма

Автор: Андрей Шахов

Статьи

31.10.18 09:19

Газовые тарифы для потери национальной памяти

Автор: Александр Карпец

Главная новость дня

Главные новости за 31 октября 2018 года

Главные новости за 31 октября 2018 года
31.10.18 19:04
183
Последние новости
31.10.18 19:36

Более 100 СМИ опубликовали заказные «расследования» Суркиса против Павелко, — NewsOne
31.10.18 19:04

Главные новости за 31 октября 2018 года
31.10.18 17:24

В барселонском порту паром с 450 пассажирами на борту врезался в причал с вредными химикатами
31.10.18 17:02

Украинских моряков удалось вернуть домой благодаря содействию Карпачевой
31.10.18 16:41

Банда иностранцев протаранила 10 машин, пытаясь уйти от полиции
31.10.18 16:28

В Польше судят украинцев, создавших очень странную компьютерную игру
31.10.18 15:33

В Ватикане обнаружили человеческие останки. СМИ вспомнили старую историю о похищении девочек
31.10.18 15:03

В итальянском порту дотла сгорели сотни новеньких Maserati. Появились впечатляющие фото
31.10.18 14:58

Ученые получили таинственное «послание» из космоса
31.10.18 14:25

Для того чтобы вернуть Крым, нам надо сказать, каким он будет, — Чубаров

Интервью

22.10.18 09:10

Отец Дмитрий Полевой: Еще классики, например Франко, писали, как люди пропивали все - детей, имения...

Автор: Марианна Попович

Фото и Видео
В барселонском порту паром с 450 пассажирами на борту врезался в причал с вредными химикатами
В барселонском порту паром с 450 пассажирами на борту врезался в причал с вредными химикатами
В барселонском порту паром с 450 пассажирами на борту врезался в причал с вредными химикатами
В барселонском порту паром с 450 пассажирами на борту врезался в причал с вредными химикатами
Банда иностранцев протаранила 10 машин, пытаясь уйти от полиции
Банда иностранцев протаранила 10 машин, пытаясь уйти от полиции
В Польше судят украинцев, создавших очень странную компьютерную игру
В Польше судят украинцев, создавших очень странную компьютерную игру
В Ватикане обнаружили человеческие останки. СМИ вспомнили старую историю о похищении девочек
В Ватикане обнаружили человеческие останки. СМИ вспомнили старую историю о похищении девочек
В итальянском порту дотла сгорели сотни новеньких Maserati. Появились впечатляющие фото
В итальянском порту дотла сгорели сотни новеньких Maserati. Появились впечатляющие фото
В одной из квартир на окраине Киева нашли труп женщины – он пролежал там несколько недель (видео 18+)
В одной из квартир на окраине Киева нашли труп женщины – он пролежал там несколько недель (видео 18+)
Кубок Украины по футболу. Видео-онлайн трансляция матча «Минай» — «Динамо»
Кубок Украины по футболу. Видео-онлайн трансляция матча «Минай» — «Динамо»
В крутом киевском ресторане официант «зарядил» тортом в лицо посетительнице. Появилось видео
В крутом киевском ресторане официант «зарядил» тортом в лицо посетительнице. Появилось видео
Талибы сбили военный вертолет в Афганистане – погибли десятки людей
Талибы сбили военный вертолет в Афганистане – погибли десятки людей
Россиянка родила ребенка прямо на кассе в магазине. СМИ выложили видео
Россиянка родила ребенка прямо на кассе в магазине. СМИ выложили видео
fraza.ua

Опрос

К чему приведет автокефализация украинского православия?

посмотреть результаты
© 2018 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов ссылка на «Фразу.юа» обязательна. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство УНИАН, в каком-либо виде запрещено.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.