В барселонском порту паром с 450 пассажирами на борту врезался в причал с вредными химикатами

В порту Барселоны пассажирский паром врезался в причал во время маневра. Как выяснили журналисты «Фразы», в результате на землю рухнул портовый кран и возник пожар.

Как сообщает Daily Mail, судно Excellent итальянской компании Grandi Navi Veloci врезалось в причал и сбило кран из-за сильного ветра. В момент инцидента на борту парома находилось 420 пассажиров. По предварительным данным, никто из них не пострадал. У двоих случились панические атаки.

Из-за начавшегося вслед за падением пожара пришлось эвакуировать весь терминал.

Как сообщает La Vanguardia со ссылкой на представителя властей Барселоны, пожарные смогли потушить пламя за несколько часов. Однако из-за падения крана были повреждены несколько контейнеров с опасными химикатами. Департамент гражданской обороны также активировал предупреждения о возможном загрязнении моря.

Как сообщала «Фраза», в начале 2018 года в порту Барселоны паром врезался в пришвартованный круизный лайнер. Причины инцидента неизвестны. В результате ЧП никто не пострадал.

Напомним, 7 апреля 2018 года идущий в Украину балкер врезался в исторический особняк на берегу Босфора в Стамбуле. Причиной происшествия стала неисправность рулевого оборудования.