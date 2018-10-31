В одной из квартир на окраине Киева нашли труп женщины – он пролежал там несколько недель (видео 18+)

В одной из квартир на бульваре Вацлава Гавела, 83г в Киеве обнаружили труп женщины. Как выяснили журналисты «Фразы», он пролежал в туалете несколько недель.

Как передает «Информатор», квартира находилась на первом этаже пятиэтажки.

Соседи сообщили, что чувствовали едкий запах. Тут проживала женщина-инвалид, она не выходила на улицу несколько недель.

Полиция и спасатели взломали дверь – труп женщины 1950 года рождения нашли в туалете квартиры. Следов насильственной смерти не обнаружено.

Как писала «Фраза», на Днепропетровщине задержан россиянин, который убивал украинцев и скармливал их уши собакам.

Ранее в селе под Киевом мужик зарезал сожительницу и пытался сжечь труп.