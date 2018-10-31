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Кубок Украины по футболу. Видео-онлайн трансляция матча «Минай» — «Динамо»

Кубок Украины по футболу. Видео-онлайн трансляция матча «Минай» — «Динамо»

Сегодня, 31 октября, в Украине проходят матчи 1/8 финала Кубка Украины по футболу. Как передает корреспондент «Фразы», в пригороде Ужгорода киевское «Динамо» играет против «Миная».

Составы команд на этот поединок выглядят так:

«Динамо»: 1.Бущан, 9.Морозюк (К), 10.Шапаренко, 18.Андриевский, 20.Буэно, 23.Пиварич, 26.Бурда, 30.Шабанов, 45.Смирный, 89.Супряга, 99.Дуэлунд.
Запасные: 72.Рудько, 6.Че Че, 19.Гармаш, 21.Кравченко, 29.Буяльский, 43.Русин, 49.Попов.

«Минай»: 79.Мелашенко, 5.Беца, 44.Ощипко, 99.Кобин, 95.Стасюк, 11.Гавриленко, 21.Лобода, 10.Микуляк (К), 20.Пиняшко, 14.Смокоровский, 88.Гегедош.
Запасные: 71.Сидоренко, 4.Минайленко, 7.Нуриев, 9.Капустей, 13.Шпак, 19.Сухомлий, 22.Федак.

Местный канал Uzhnet+ ведет прямую трансляцию.

 
2 тайм:
 

Ранее «Фраза» сообщала, что в некоторых СМИ появилась информация, что наставник «Динамо» Александр Хацкевич не отправился на кубковый матч с «Минаем».

Позже эта информация была опровергнута.

Тэги: ФК Динамо (Киев), Киев, футбол, Ужгород, спорт, Кубок Украины, Динамо

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