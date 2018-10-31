В крутом киевском ресторане официант «зарядил» тортом в лицо посетительнице. Появилось видео

В центре Киева в одном из ресторанов вспыхнул скандал. Как выяснили журналисты «Фразы», тут официант «зарядил» тортом прямо в лицо посетительнице.
Инцидент произошел в ресторане Guramma Italiana на Печерске.
Его видео опубликовал один из пользователей в Instagram.
Он отметил, что посетительницы вели себя грубо, чем и вывели из себя официанта.
Впрочем, это не оправдывает его поведение.
Как писала «Фраза», в ресторан Роберта Де Ниро принесли посылку со взрывчаткой.
Ранее в центре Сум пару не пустили в ресторан из-за цвета кожи и мусульманского одеяния.