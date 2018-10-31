В крутом киевском ресторане официант «зарядил» тортом в лицо посетительнице. Появилось видео

В центре Киева в одном из ресторанов вспыхнул скандал. Как выяснили журналисты «Фразы», тут официант «зарядил» тортом прямо в лицо посетительнице.

Инцидент произошел в ресторане Guramma Italiana на Печерске.

Его видео опубликовал один из пользователей в Instagram.

Он отметил, что посетительницы вели себя грубо, чем и вывели из себя официанта.

Впрочем, это не оправдывает его поведение.

Как писала «Фраза», в ресторан Роберта Де Ниро принесли посылку со взрывчаткой.

Ранее в центре Сум пару не пустили в ресторан из-за цвета кожи и мусульманского одеяния.