В Польше судят украинцев, создавших очень странную компьютерную игру

В Польше судят украинцев, создавших компьютерную игру об «Освенциме». Как выяснили журналисты «Фразы», граждане нашей страны были ее разработчиками.

Как пишет Rzeczpospolita, окружная прокуратура Варшавы уже завела против украинцев уголовное дело.

Игру создала компания Aliens Games. В ней можно «действовать» как на стороне заключенных лагеря «Освенцим», так и за охранников-нацистов.

Поляки решили, что подобная игра в их стране – неуместна.

Издание сообщает, что расследование против наших сограждан стартовало по запросу Института национальной памяти Польши. Там сочили игру «оскорблением польского народа и пропагандой фашизма».

Как писала «Фраза», в Польше произошло смертельное ДТП с участием украинцев.

Ранее сообщалось, что поляки не на шутку опасаются потерять украинцев уже в следующем году.