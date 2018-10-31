Фронтмен Rammstein бросил все, чтобы проведать больную Лободу

Фронтмен рок-групп Rammstein и Lindemann Тилль Линдеманн приехал в Москву, чтобы проведать попавшую в Боткинскую больницу из-за проблем с почками певицу Светлану Лободу. Как выяснили журналисты «Фразы», ради этого певец отложил съемки нового клипа.

Как сообщает Super, в российскую столицу он прилетел эконом-классом, так как билетов на бизнес-класс не окзалось в наличии. При этом встретится у звезд получилось лишь в день выписки, так как до этого все посещения для прооперированной певицы запретили врачи.

Из больницы пара отправилась в ресторан, после чего к ним присоединилась старшая дочь Лободы Ева.

Практически весь вечер Ева провела на коленях у Линдеманна, а уехали из ресторана Тилль и Светлана держась за руки, вызвав фурор своим появлением у гостей заведения.

Отметим, это первое совместное появление двух певцов на публике.

По данным СМИ, Тилль Линдеманн является отцом младшей дочери Лободы Тильды. Однако официально эта информация не подтверждалась.

24 октября 2018 года Лобода была экстренно госпитализирована. Позже выяснилось, что исполнительница попала в больницу с подозрением на обструкцию почки. Артистку увезли на «скорой помощи» после того, как она почувствовала резкую боль в спине и потеряла сознание прямо на сцене во время репетиции.