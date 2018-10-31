В Ватикане обнаружили человеческие останки. СМИ вспомнили старую историю о похищении девочек

В Ватикане во время ремонта одного из зданий посольства в Риме обнаружили человеческие кости. Как выяснили журналисты «Фразы», их нашли сотрудники службы печати.

По данным итальянской полиции, жуткая находка была обнаружена вечером вторника, 30 октября.

Как сообщается, «кости были найдены в одной из пристроек к зданию апостольской нунциатуры во время проведения ремонтных работ».

На месте ЧП работали полицейские Рима и Ватикана.

Тем временем, итальянские СМИ уже намекают, что кости могут принадлежать двум девочкам, исчезнувшим тут в 1983 году.

7 мая 1983 года 15-летняя Мирелла Грегори ушла на встречу с знакомым и бесследно исчезла. Отмечается, что другая девочка, дочь служащего Префектуры папского дома 15-летняя Эмануэль Орланди также исчезла. После, 22 июня, она позвонила своей сестре и сообщила, что «получила выгодное предложение по рекламе косметики», после чего не выходила на связь.

Напоминается, что следствие при этом старалось скрыть исчезновение девочек. Похищение приписывали Ватикану – это вызвало массовые протесты.

Как писала «Фраза», главой автокефальной церкви в Украине может стать офицер армии США.

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