Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Региональные

ТОП:

В Ватикане обнаружили человеческие останки. СМИ вспомнили старую историю о похищении девочек

В Ватикане обнаружили человеческие останки. СМИ вспомнили старую историю о похищении девочек

В Ватикане во время ремонта одного из зданий посольства в Риме обнаружили человеческие кости. Как выяснили журналисты «Фразы», их нашли сотрудники службы печати.

По данным итальянской полиции, жуткая находка была обнаружена вечером вторника, 30 октября.

Как сообщается, «кости были найдены в одной из пристроек к зданию апостольской нунциатуры во время проведения ремонтных работ».

На месте ЧП работали полицейские Рима и Ватикана.

Тем временем, итальянские СМИ уже намекают, что кости могут принадлежать двум девочкам, исчезнувшим тут в 1983 году.

7 мая 1983 года 15-летняя Мирелла Грегори ушла на встречу с знакомым и бесследно исчезла. Отмечается, что другая девочка, дочь служащего Префектуры папского дома 15-летняя Эмануэль Орланди также исчезла. После, 22 июня, она позвонила своей сестре и сообщила, что «получила выгодное предложение по рекламе косметики», после чего не выходила на связь. 

Напоминается, что следствие при этом старалось скрыть исчезновение девочек. Похищение приписывали Ватикану – это вызвало массовые протесты.

Как писала «Фраза», главой автокефальной церкви в Украине может стать офицер армии США.

Ранее работник эскорта раскрыл шокирующие данные о гомосексуалистах среди духовенства Ватикана.

Тэги: мир, скандал, Ватикан, похищение

Комментарии

Колонка автора
26.10.18 08:00

Наши в еврокубках: почти как по Дюма

Автор: Андрей Шахов

Статьи

31.10.18 09:19

Газовые тарифы для потери национальной памяти

Автор: Александр Карпец

Главная новость дня

Кубок Украины по футболу. Видео-онлайн трансляция матча «Минай» — «Динамо»

Кубок Украины по футболу. Видео-онлайн трансляция матча «Минай» — «Динамо»
31.10.18 13:59
2513
Последние новости
31.10.18 15:33

В Ватикане обнаружили человеческие останки. СМИ вспомнили старую историю о похищении девочек
31.10.18 15:03

В итальянском порту дотла сгорели сотни новеньких Maserati. Появились впечатляющие фото
31.10.18 14:58

Ученые получили таинственное «послание» из космоса
31.10.18 14:25

Для того чтобы вернуть Крым, нам надо сказать, каким он будет, — Чубаров
31.10.18 14:11

В одной из квартир на окраине Киева нашли труп женщины – он пролежал там несколько недель (видео 18+)
31.10.18 13:59

Кубок Украины по футболу. Видео-онлайн трансляция матча «Минай» — «Динамо»
31.10.18 13:44

17-летний россиянин погиб, пытаясь подорвать здание ФСБ
31.10.18 13:26

В крутом киевском ресторане официант «зарядил» тортом в лицо посетительнице. Появилось видео
31.10.18 13:12

Талибы сбили военный вертолет в Афганистане – погибли десятки людей
31.10.18 12:32

В СМИ появился странный слух о «Динамо». Но его опровергли

Интервью

22.10.18 09:10

Отец Дмитрий Полевой: Еще классики, например Франко, писали, как люди пропивали все - детей, имения...

Автор: Марианна Попович

Фото и Видео
В Ватикане обнаружили человеческие останки. СМИ вспомнили старую историю о похищении девочек
В Ватикане обнаружили человеческие останки. СМИ вспомнили старую историю о похищении девочек
В Ватикане обнаружили человеческие останки. СМИ вспомнили старую историю о похищении девочек
В Ватикане обнаружили человеческие останки. СМИ вспомнили старую историю о похищении девочек
В итальянском порту дотла сгорели сотни новеньких Maserati. Появились впечатляющие фото
В итальянском порту дотла сгорели сотни новеньких Maserati. Появились впечатляющие фото
В одной из квартир на окраине Киева нашли труп женщины – он пролежал там несколько недель (видео 18+)
В одной из квартир на окраине Киева нашли труп женщины – он пролежал там несколько недель (видео 18+)
Кубок Украины по футболу. Видео-онлайн трансляция матча «Минай» — «Динамо»
Кубок Украины по футболу. Видео-онлайн трансляция матча «Минай» — «Динамо»
В крутом киевском ресторане официант «зарядил» тортом в лицо посетительнице. Появилось видео
В крутом киевском ресторане официант «зарядил» тортом в лицо посетительнице. Появилось видео
Талибы сбили военный вертолет в Афганистане – погибли десятки людей
Талибы сбили военный вертолет в Афганистане – погибли десятки людей
Россиянка родила ребенка прямо на кассе в магазине. СМИ выложили видео
Россиянка родила ребенка прямо на кассе в магазине. СМИ выложили видео
На берег Бердянска выбросило обломки кораблекрушения
На берег Бердянска выбросило обломки кораблекрушения
Фронтмен Rammstein бросил все, чтобы проведать больную Лободу
Фронтмен Rammstein бросил все, чтобы проведать больную Лободу
В Индии открыли 182-метровый монумент – это как две статуи Свободы
В Индии открыли 182-метровый монумент – это как две статуи Свободы
fraza.ua

Опрос

К чему приведет автокефализация украинского православия?

посмотреть результаты
© 2018 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов ссылка на «Фразу.юа» обязательна. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство УНИАН, в каком-либо виде запрещено.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.