В Индии открыли 182-метровый монумент – это как две статуи Свободы

В Индии открыли самый высокий монумент в мире. Как выяснили журналисты «Фразы», размер статуи Единства – 182 метра.

Как передают местные СМИ, статую установили на западе страны в штате Гуджарат.

Монумент из стали и бетона представляет собой образ Валлабхаи Пателя – это один из последователей лидера национального освободительного движения Индии Махатмы Ганди. Именно его в Индии считают объединителем и «отцом» разных кусков страны в единое целое.

Статую установили возле плотины Нармада на речном острове Садху Бет. Наверху создали смотровую площадку. Площадь монумента – 20 тысяч квадратных метров. Тут же будет музей Валлабхаи Пателя.

Главный архитектор проекта – индийский скульптор Рам Ванджи Сутар. Всего над памятником работали 250 инженеров и 3,5 тысячи рабочих. Он обошелся в 440 миллионов долларов.

Чтобы понять размах монумента, стоит добавить, что высота статуи Свободы в США составляет «всего» 93 метра.

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