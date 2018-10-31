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Жители 35-этажки устроили транспортный коллапс на левом берегу Киева

Жители 35-этажки устроили транспортный коллапс на левом берегу Киева

Жители одного из столичных домов перекрыли Харьковское шоссе. Как выяснили журналисты «Фразы», они требуют восстановить подачу электроэнергии.

Как сообщает «Громадське», участники акции пропускают кареты «скорой помощи», а обычные авто вынуждены разворачиваться, из-за чего возникают ссоры.

 
 
 

Также они не пропускают общественный транспорт. Водитель одной из маршруток решил объехать перекрытую дорогу по пути трамвая. Ему помогли пассажиры этой маршрутки.

 

На место прибыли представители полиции.

В 35-этажном доме, который отключили от электроэнергии в 11 часов дня 30 октября находится 760 квартир. По словам протестующих, дом отключили за долги в размере 2,7 млн грн. Они готовы продолжать акцию до встречи с властями и восстановления электроснабежния.

Как сообщает ТСН, люди стояли на дороге всю ночь. В результате их действий на левом берегу Киева образовались масштабные пробки.

Постоянно возникают конфликты. Так, один из водителей, которого просили остановиться, поехал прямо и потянул за собой полицейского. Полицейские забрали водителя в свой автомобиль для выяснения мотивов его поступка.

Между тем, как сообщили журналистам «Фразы» в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, после перекрытия протестующими Харьковского шоссе, временно заблокировано движение автобусов маршрутов №№ 42, 51, 45, 63, 115. Так, работу автобусов маршрутов №№ 45, 51,63 организовано:

— автобус № 45 от Дарницкой площади до . ст. м. Дарница;

— автобус № 42 — до ул. Шептицкого;

— автобус № 51 ст. м. Лыбидская;

— автобус № 63 до ст .м. Лесная;

— автобусы маршрута № 115 до Контрактовой пл.

А также автобусный маршрут № 45 с ул. Привокзальной — до просп. Григоренко, автобусный маршрут № 51 — ст. м. Красный хутор, маршрут № 63 — ул. Привокзальная — ст. м. Красный хутор.

Отметим, что многоэтажка, где пока нет электроэнергии, принадлежит скандальном застройщику Анатолию Войцеховскому, которого подозревают в самовольном захвате участков под строительство 40 объектов, неоднократных фактах повторной продажи квартир в жилых домах, уже реализованных другим гражданам, а также вводе в эксплуатацию жилья на основании поддельных решений судов.

По некоторым данным, в сентябре 2016 года Войцеховский, выйдя под залог в 14 млн грн, бежал в Россию.

Как сообщала «Фраза», вечером 2 августа жители шести домов по Харьковскому шоссе в Киеве перекрыли дорогу в районе улицы Гашека, протестуя против отключения им электроэнергии. Протестующие положили на дороге щитки, несколько шин, бутылки с водой.

Как заявил советник городского головы столицы, народный депутат Украины Дмитрий Белоцерковец, вкладчикам строительных объектов Анатолия Войцеховского, расположенных по Харьковскому шоссе в Киеве, необходимо самоорганизоваться и достроить электрические сети за собственный счет.

Тэги: Киев, протест, пробка, Анатолий Войцеховский

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