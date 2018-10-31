Венеция почти утонула. Появилось видео

Масштабное наводнение случилось в Венеции. Как выяснили журналисты «Фразы», по данным местных синоптиков, итальянский город на 77% ушел под воду.

Сильные дожди сопровождаются градом. Уровень воды в Венеции поднялся более чем на полтора метра над уровнем моря.

Затоплены улицы и площади города.

По данным властей, масштаб наводнения может достичь уровня 1966 года, тогда Венецию и Флоренцию полностью затопило.

Ливни в городе не стихают.

Непогода бушует и в других регионах Италии.

Как писала «Фраза», в Венеции знаменитый карнавал проходил в условиях наводнения.