Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Региональные

ТОП:

Венеция почти утонула. Появилось видео

Венеция почти утонула. Появилось видео

Масштабное наводнение случилось в Венеции. Как выяснили журналисты «Фразы», по данным местных синоптиков, итальянский город на 77% ушел под воду.

Сильные дожди сопровождаются градом. Уровень воды в Венеции поднялся более чем на полтора метра над уровнем моря.

Затоплены улицы и площади города.

По данным властей, масштаб наводнения может достичь уровня 1966 года, тогда Венецию и Флоренцию полностью затопило.

Ливни в городе не стихают.

Непогода бушует и в других регионах Италии.

Как писала «Фраза», в Венеции знаменитый карнавал проходил в условиях наводнения.

Тэги: наводнение, мир, Италия, Венеция

Комментарии

Колонка автора
26.10.18 08:00

Наши в еврокубках: почти как по Дюма

Автор: Андрей Шахов

Статьи

31.10.18 09:19

Газовые тарифы для потери национальной памяти

Автор: Александр Карпец

Главная новость дня

Стало известно, сколько будет стоить газ для украинцев уже с завтрашнего дня

Стало известно, сколько будет стоить газ для украинцев уже с завтрашнего дня
31.10.18 10:19
841
Последние новости
31.10.18 12:32

В СМИ появился странный слух о «Динамо». Но его опровергли
31.10.18 12:31

Россиянка родила ребенка прямо на кассе в магазине. СМИ выложили видео
31.10.18 11:45

На берег Бердянска выбросило обломки кораблекрушения
31.10.18 11:29

Всего за несколько десятилетий люди уничтожили более половины диких животных, – исследование
31.10.18 10:55

Фронтмен Rammstein бросил все, чтобы проведать больную Лободу
31.10.18 10:34

В Индии открыли 182-метровый монумент – это как две статуи Свободы
31.10.18 10:19

Стало известно, сколько будет стоить газ для украинцев уже с завтрашнего дня
31.10.18 09:57

Жители 35-этажки устроили транспортный коллапс на левом берегу Киева
31.10.18 09:34

Как оказалось, в «Фейсбуке» сидят уже более двух миллиардов жителей Земли
31.10.18 08:58

Венеция почти утонула. Появилось видео

Интервью

22.10.18 09:10

Отец Дмитрий Полевой: Еще классики, например Франко, писали, как люди пропивали все - детей, имения...

Автор: Марианна Попович

Фото и Видео
Россиянка родила ребенка прямо на кассе в магазине. СМИ выложили видео
Россиянка родила ребенка прямо на кассе в магазине. СМИ выложили видео
Россиянка родила ребенка прямо на кассе в магазине. СМИ выложили видео
Россиянка родила ребенка прямо на кассе в магазине. СМИ выложили видео
На берег Бердянска выбросило обломки кораблекрушения
На берег Бердянска выбросило обломки кораблекрушения
Фронтмен Rammstein бросил все, чтобы проведать больную Лободу
Фронтмен Rammstein бросил все, чтобы проведать больную Лободу
В Индии открыли 182-метровый монумент – это как две статуи Свободы
В Индии открыли 182-метровый монумент – это как две статуи Свободы
Жители 35-этажки устроили транспортный коллапс на левом берегу Киева
Жители 35-этажки устроили транспортный коллапс на левом берегу Киева
Венеция почти утонула. Появилось видео
Венеция почти утонула. Появилось видео
В центре Киева копы сбили преступника – теперь его спасают врачи
В центре Киева копы сбили преступника – теперь его спасают врачи
Почти как Терминатор: ученые создали жидкого робота
Почти как Терминатор: ученые создали жидкого робота
Южную Францию замело снегом. Сотни тысяч людей остались без света
Южную Францию замело снегом. Сотни тысяч людей остались без света
Известного американского рэпера расстреляли во дворе собственного дома
Известного американского рэпера расстреляли во дворе собственного дома
fraza.ua

Опрос

К чему приведет автокефализация украинского православия?

посмотреть результаты
© 2018 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов ссылка на «Фразу.юа» обязательна. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство УНИАН, в каком-либо виде запрещено.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.