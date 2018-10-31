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В центре Киева копы сбили преступника – теперь его спасают врачи

В центре Киева копы сбили преступника – теперь его спасают врачи

Ночью среды, 31 октября, в Киеве произошло резонансное ДТП. Как выяснили журналисты «Фразы», инцидент случился в центре города по бульвару Тараса Шевченко, 36.

Как передает «Информатор», полицейская машина Mitsubishi Outlander, приехавшая на помощь коллегам, чтобы задержать уличных воров, сбила преступника, который как раз выбежал на проезжую часть, сиганув через забор. От удара парня лет 25-30 перебросило обратно.

Вор сильно пострадал – его забрали медики.

Во время оформления ДТП один из людей заявил, что пострадавший, действуя еще с двумя бандитами, ограбили его. Это подтвердили кадры видеонаблюдения. Как оказалось, «трое неизвестных отобрали у прохожего рюкзак и начали убегать». Один из воров и попал под колеса полиции.

Остальных преступников разыскивают копы.

Как писала «Фраза», во время погони в Одессе полицейские открыли огонь по машине молодого нарушителя, едва не сбившего людей.

Ранее во Львове патрульный полицейский чуть не лишился пальца из-за «левого» документа.

Тэги: Киев, полиция, общество, вор

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