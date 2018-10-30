Южную Францию замело снегом. Сотни тысяч людей остались без света

В южно-центральной части Франции прошли сильные снегопады, местами уровень снега достигает 40 сантиметров. Как выяснили журналисты «Фразы», без электричества остались почти 200 тыс. домов.

Как сообщает Reuters со ссылкой на данный местных властей, порывы ветра местами достигали 130 км в час.

Из-за сильной метели на дорогах в одночасье застряли около 900 грузовых автомобилей, вызвав транспортный хаос на трассах. В итоге люди отставляли машины прямо на дорогах. Некоторые вынуждены были провести ночь в своих автомобилях.

На данный момент соответствующий службы пытаются восстановить коммуникации и расчистить дороги.

В свою очередь французские синоптики в ответ на критику о том, что они не предупреждали о стихии, заявили, что уже нескольких дней прогнозировали серьезное ухудшение погодных условий в этом районе из-за штормов и сильных дождей в Италии и на Корсике.

Видео стихии разместил на своей странице в Twitter телеканал BFMTV.

Ces automobilistes sont toujours bloqués par la neige ce matin sur la RN88, entre la Loire et la Haute-Loire pic.twitter.com/DVAK1QG3Zq — BFMTV (@BFMTV) October 30, 2018

Как сообщала «Фраза», 25 октября 2018 года непрекращающиеся ливни привели к затоплению российского города Сочи и ближайших населенных пунктов.