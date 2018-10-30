Почти как Терминатор: ученые создали жидкого робота

Китайским и австралийским ученым удалось создать жидкого робота. Как выяснили журналисты «Фразы», сами изобретатели в шутку сравнивают его с Терминатором.

Как пишут китайские СМИ, жидкий робот благодаря своей структуре может менять форму и проникать в самые тесные пространства.

Отмечается, что пока создана лишь экспериментальная модель. Отмечается, что чудо-механихзм работает от литиевой батареи, и достаточно небольшой – его можно уместить в кулаке.

Ученые объяснили, что их создание «состоит из пластикового колеса, аккумулятора и жидкого галлия». Они рассказали, что «колесо робота вращается, когда жидкость изменяет центр тяжести, а ей подается напряжение от встроенной батареи».

Ожидается, что жидкий робот будет использован в медицине при сложных операциях, а также при спасательных работах.

Как писала «Фраза», знаменитый робот, обещавший поработить человечество, рассказал о своем отношении к Богу и Путину.

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