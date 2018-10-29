На Виннитчине продолжают умирать овцы, закрытые на две недели в фуре под Одессой без воды и пищи

В свою очередь, по словам начальника управления Госпотребслужбы в Винницкой области Григория Сидорука, даже если удастся отобрать все анализы и доставить их в центральную лабораторию в Киеве до конца сегодняшнего дня, то результаты будут известны не ранее субботы, 3 ноября.

Между тем, как сообщает «Новое Время», активисты организации Uanimals провели сегодня акцию, требуя наказать виновных за страдания и смерть овец, а также начать действенные шаги для спасения выживших овец.

Аналогичная акция прошла и под зданием областной прокуратуры в Одессе, где волонтеры и активисты вручили сотрудникам прокуратуры коллективное обращение с требованием честного и прозрачного расследования издевательств над овцами.

Как сообщает «Украинская правда» со ссылкой на активистов, фура с 300 овцами романовской породы для разведения направлялась в Турцию еще в начале октября. Однако там груз не приняли, поскольку номера на бирках у животных не совпадали с номерами в сопроводительных документах.

После этого трехъярусная фура две недели простояла в морском порту под Одессой. По данным зоозащитников, все это время животные находились без воды и пищи, питались шерстью друг друга, экскрементами и останками мертвых собратьев.

Как объяснили в Госпотребслужбе, обращение владелицы овец об утилизации животных было получено только 24 октября, а без него что-либо делать с живым грузом было нельзя. В то же время сама владелица, руководитель ООО «Укранискар» Елена Севинч заявила журналистам, что все это время не могла достучаться до госорганов, которые посылали ее поочередно то в Киев, то в Одессу.

Лишь в воскресенье, 28 октября, после вмешательства общественности, фуру, наконец, разгрузили на территории Тульчинского филиала ГП "Укрветсанзавод" в Винницкой области. На тот момент в ней насчитали 54 умерших животных.

Сейчас овцы находятся в загоне и наконец получили доступ к еде и воде, большинство из них уже могут стоять, однако их дальнейшая судьба пока неизвестна.