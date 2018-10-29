Футболисты «Шахтера» помогли болельщику «Динамо» с заглохшей машиной. Появилось видео

Забавный случай произошел в Киеве, где футболисты донецкого «Шахтера» помогли водителю, оказавшемуся болельщикам «Динамо». Как выяснили журналисты «Фразы», у фаната киевлян заглох автомобиль.

Видео того, как «горняки» помогали толкать машину, разместил «Брутальный Футбол».

Сообщается, что болельщика «Динамо» звать Захар, а помогали ему, как видно на кадрах, Тарас Степаненко, Сергей Кривцов, Андрей Пятов и даже главный тренер команды Паулу Фонсека.

Как сообщается, курьез произошел в субботу, 27 октября, накануне игры «Шахтера» с киевским «Арсеналом».

Как писала «Фраза», лидер сборной Украины по футболу объяснил, почему общается с журналистами на русском языке.