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Во время погони в Одессе полицейские открыли огонь по машине молодого нарушителя, едва не сбившего людей

Во время погони в Одессе полицейские открыли огонь по машине молодого нарушителя, едва не сбившего людей

В Одессе произошла полицейская погоня, завершившаяся стрельбой по машине нарушителя. Как выяснили журналисты «Фразы», перед этим молодой водитель едва не сбил людей.

Как сообщает одесская полиция, инцидент произошел вечером воскресенья, 28 октября.

Отмечается, что автомобиль Nissan ехал без включенного света по встречной полосе и проигнорировал сигналы полиции, после чего началась погоня.

Во время преследования 29-летний водитель едва не сбил группу пешеходов, переходивших дорогу.

Остановить нарушителя удалось, лишь применив оружие – копы сделали четыре выстрела по колесам Nissan, после чего тот въехал в забор.

Как писала «Фраза», водитель-наркоман устроил ДТП в Киеве, пытаясь уйти от полицейской погони на угнанной машине.

Ранее после полицейской погони в Николаеве от сердечного приступа скончался водитель Jaguar.

Тэги: ДТП, полиция, общество, Одесса, погоня

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