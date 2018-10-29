В Индонезии разбился самолет с чиновниками

В Индонезии разбился пассажирский Boeing 737 авиакомпании Lion Air. Как выяснили журналисты «Фразы», на борту самолета были местные чиновники.

По данным ВВС, в авиакатастрофе погибли два десятка сотрудников министерства финансов Индонезии. Всего на борту находились 189 человек. Среди них были дети.

Самолет рейса JT-610 вылетел из Джакарты в Панкалпинанг, но через тринадцать минут рухнул в океан возле острова Ява.

Также сообщается, что перед крушением пилоты просили дать им разрешение вернуться в аэропорт. Однако, получив добро, самолет исчез с радаров и связь с ним оборвалась.

По данным СМИ, все члены экипажа были опытными пилотами.

Подробности трагедии выясняются следствием.

Как писала «Фраза», военные США неудачно сбросили броневик с самолета.

Ранее в Калифорнии «самолет Люфтваффе» рухнул на оживленное шоссе.