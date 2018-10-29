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Английский клуб подтвердил гибель своего владельца-миллиардера и раскрыл страшные подробности крушения вертолета

Английский клуб подтвердил гибель своего владельца-миллиардера и раскрыл страшные подробности крушения вертолета

Футбольный клуб «Лестер Сити» подтвердил гибель своего владельца-миллиардера Вишая Шривадданапрабхи в крушении вертолета, которое произошло в субботу, 27 октября, возле стадиона команды. Как выяснили журналисты «Фразы», 61-летний тайский бизнесмен погиб на месте.

Как говорится в заявлении клуба: «Вишай Шривадданапрабха был среди тех, кто трагически погиб, когда вертолет, на борту которого был он и еще четыре человека, потерпел крушение за пределами King Power Stadium»

Отмечается, что ни один из пяти человек на борту не выжил.

Клуб уже попросил перенести свой следующий поединок.

Вишай Шривадданапрабха являлся владельцем сети магазинов King Power Duty Free, его состояние оценивалось почти в пять миллиардов долларов.

Купив «Лестер» в 2010 году, тайский бизнесмен сенсационно привел его к чемпионству в 2016 году.

Как писала «Фраза», трагедия случилась после матча «Лестер»-«Вест Хэм» (1:1).

Тэги: футбол, авиакатастрофа, мир, спорт

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