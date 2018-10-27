В США расстреляли прихожан синагоги. Досталось и полицейским

В американском городе Питтсбург (штат Пенсильвания) произошел массовый расстрел по «национальному признаку». Как выяснили журналисты «Фразы», по прихожанам местной синагоги открыли огонь из огнестрельного оружия.

Как передает портал usa.one, нападение на синагогу Tree of life произошло приблизительно в 10 часов утра по местному времени. По словам представителей полиции Питтсбурга, октрывший огонь по прихожанам мужчина кричал «Все евреи должны умереть!».

Отмечается, что в результате ЧП погибли восемь человек. Кроме того, пострадали по меньше мере трое полицейских.

По предварительным данным, атаку на религиозное сооружение совершил 48-летний Роберт Бауэрс. Сообщается, что он сдался правоохранителям и в настоящее время его допрашивают.

Кроме того, в результате инцидента на некоторое время был «заблокирован» расположенный неподалеку от синагоги Carnegie Mellon Universitу, студентам которого строго-настрого приказали оставаться внутри.

Как писала «Фраза», в Киеве задержали мужчину, расписавшего синагогу Бродского политическими граффити.

Ранее в Киеве синагогу Розенберга обклеили антисемитскими листовками.