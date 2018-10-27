На автогонках в Кривом Роге автомобиль «влетел» в зрителей. Появилось видео

В Саксаганском районе Кривого Рога произошло ЧП во время проведения т.н. «гонок на выживание». Как выяснили журналисты «Фразы», один из автомобилей-участников автокросса «Кривбасс-экстрим» стал неуправляем и вылетел за пределы трассы.

Как передает «Первый городской», во время одного из заездов автомобиль «вынесло» прямо на зрителей, стоявших вдоль гоночной трассы.

По предварительным данным, в результате аварии пострадали два человека. Их в срочном порядке госпитализировали.

В настоящее время правоохранители выясняют обстоятельства случившегося. Не исключено, что к организаторам мероприятия возникнут вопросы по поводу небезопасного размещения зрителей.

Как писала «Фраза», в Харькове на авторалли машина врезалась в толпу зрителей.

Ранее сообщалось, что в Чехии на авторалли автомобиль врезался в толпу зрителей.