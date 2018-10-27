Некоторые люди в Украине пытаются подчинить себе Бога, - глава УПЦ Онуфрий

В своей проповеди на ТК «Интер» Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий сказал, что некоторые люди в нашей стране сейчас пытаются подчинить себе Бога через Церковь. Как выяснили журналисты «Фразы», Офуфрий отметил, что эти люди думают — «если завладеют Церковью, будут нами управлять, то Богу будет некуда деваться и он должен будет нас слушать».

Это — ложная духовность и ошибочная точка зрения, которая не принесет благословения, считает Предстоятель, пишет СПЖ.

Комментируя Евангельскую притчу о сеятеле, Онуфрий подчеркнул: «когда люди не слышат Бога, приходит диавол и крадет у них из-за их неверия».

Напомним, еженедельно утром на «Интере» будут показывать обращение Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия к украинцам. Программа будет выходить каждую субботу в 08:30.

Говоря про Онуфрия, наместник Валаамского Спасо-Преображенского монастыря, епископ Троицкий Панкратий (Жердев) заявил, что хочет быть в одной Церкви с Блаженнейшим Митрополитом Киевским и всея Украины Онуфрием, а не с главой УПЦ КП Филаретом Денисенко. Об этом он написал на своей странице в Facebook. «Владыка Онуфрий — святой жизни человек. В нем наша братия в Лавре и о. Кирилл покойный души не чаяли, плакали, когда он из Лавры в Украину уезжал», — сказал он.