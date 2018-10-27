В Киеве «быки» на Maybach подстрелили человека за сделанное замечание

В пятницу вечером, 26 октября, в Киеве произошел хулиганский инцидент возле одного из увеселительных заведений. Как выяснили журналисты «Фразы», у бара Signal водитель роскошного автомобиля стрелял в человека.

Как передает «Информатор», возле бара, расположенного на улице Большая Васильковская, 44 в неположенном месте ‒ на тротуаре ‒ припарковался автомобиль Maybach, в котором помимо водителя-мужчины находилась девушка-пассажирка. Проходившие мимо прохожие сделали замечание водителю, после чего они выскочили из машины и полезли в драку.

Отмечается, что в разгар конфликта водитель Maybach вытащил пистолет, предназначенный для стрельбы резиновыми пулями и выстрелил в ногу молодому парню. После этого «сладкая парочка» села в автомобиль и покинула место происшествия.

Сообщается, что пострадавшему парню понадобилась медицинская помощь. В настоящее время правоохранители выясняют все обстоятельства случившегося. По факту стрельбы начато уголовное производство.

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