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В Киеве неизвестные в масках избили прохожего и отобрали у него сумку с деньгами

В Киеве неизвестные в масках избили прохожего и отобрали у него сумку с деньгами

На днях в Киеве произошло вооруженное ограбление, на которое полиция до сих пор никак не отреагировала. Как выяснили журналисты «Фразы», видео инцидента появилось лишь сегодня, 26 октября.

На видео видно, как мужчина с сумкой (внутри которой лежали деньги и оружие) шел по своим делам, когда на него напала группа неизвестных людей в масках. Они выскочили из микроавтобуса, который стоял рядом.

Нападавшие избили мужчину, отобрали у него сумку и скрылись в неизвестном направлении.

Реакции на преступление от полиции до сих пор не последовало.

Ранее «Фраза» сообщала, что 23 февраля 2016 года неизвестные разбили стекло внедорожника, принадлежащего народному артисту Украины Павлу Зиброву, и украли оттуда барсетку с личными вещами.

В сентябре того же года в Святошинском районе Киева неизвестные разбили стекло и похитили из автомобиля сумку с 1 млн гривен.

Спустя полтора месяца в управление полиции в Печерском районе столицы обратился киевлянин, который сообщил о разбойном нападении. Как выяснилось, 41-летний потерпевший имел при себе деньги (более семи миллионов гривен) для вложения в банк. Пока он оформлял документы в финансовом учреждении, наличные были у товарища в автомобиле. Следователи допросили 32-летнего свидетеля, который рассказал, что трое неизвестных мужчин в черных масках разбили окна машины и, угрожая пистолетом, забрали деньги. В результате инцидента никто не пострадал.

В декабре того же года в Киеве злоумышленники разбили окна автомобиля и, угрожая пистолетом, отобрали у мужчины сумку, в которой находилось 350 тыс. грн.

16 февраля 2017 года в Киеве из машины народного депутата Украины украли сумку с личными вещами и ноутбук. По некоторым данным, жертвой воров стал депутат от группы «Воля народа» Евгений Рыбчинский.

12 апреля 2017 года правоохранители задержали 6 жителей Закарпатской области. Указанные лица подозреваются в разбойном нападении 8 декабря 2016 года на жителей Хустского района. В тот день шестеро мужчин, одетых в камуфлированную одежду с балаклавами на головах, стоя с оружием на обочине автотрассы «Киев — Чоп» возле села Ганьковица Свалявского района, остановили автомобиль, повредив ему шины. В автомобиле находились двое жителей Хустского района. Мужчины в камуфляже нанесли им телесные повреждения и завладели денежными средствами в сумме 16 млн грн. и двумя мобильными телефонами.

30 августа того же года в Киеве неизвестные ранили водителя, повредили его автомобиль и забрали сумку с деньгами.

В начале августа 2018 года группа неизвестных похитила из автомобиля в Дарницком районе Киева около 2 млн грн.

30 августа в Киеве днем на улице Анри Барбюса произошло дерзкое ограбление. Жертвой грабителей оказалась известная ученая.

Тэги: Киев, общество, ограбление, нападение, криминал

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