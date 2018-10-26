Украинцы начали изобретать «дровомобили» из-за топливного кризиса

В течение последних недель украинцы в целом и фермеры в частности ощутили значительный рост цен на солярку. Как выяснили журналисты «Фразы», в связи с этим люди идут на любопытные эксперименты.

Пенсионер Николай Петрович переоборудовал свой «Мерседес» так, что теперь он ездит не на топливе, а на дровах. По словам изобретателя, его автомобиль способен разогнаться до 100 километров в час. При этом на сто километров уходит всего три ведра дров, сообщает ТСН.

В соседних селах хорошо знают об этом изобретении и сейчас на полном серьезе подумывают о том, чтобы подобным образом переоборудовать сельхоз технику.

Ранее «Фраза» сообщала, что 11 октября по всей Украине проходил флешмоб водителей, которые недовольны ростом цен на топливо.