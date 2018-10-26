Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Региональные

ТОП:

Украинцы начали изобретать «дровомобили» из-за топливного кризиса

Украинцы начали изобретать «дровомобили» из-за топливного кризиса

В течение последних недель украинцы в целом и фермеры в частности ощутили значительный рост цен на солярку. Как выяснили журналисты «Фразы», в связи с этим люди идут на любопытные эксперименты.

Пенсионер Николай Петрович переоборудовал свой «Мерседес» так, что теперь он ездит не на топливе, а на дровах. По словам изобретателя, его автомобиль способен разогнаться до 100 километров в час. При этом на сто километров уходит всего три ведра дров, сообщает ТСН.

В соседних селах хорошо знают об этом изобретении и сейчас на полном серьезе подумывают о том, чтобы подобным образом переоборудовать сельхоз технику.

Ранее «Фраза» сообщала, что 11 октября по всей Украине проходил флешмоб водителей, которые недовольны ростом цен на топливо.

Тэги: автомобиль, Украина, общество, солярка, топливо, дрова

Комментарии

Колонка автора
26.10.18 08:00

Наши в еврокубках: почти как по Дюма

Автор: Андрей Шахов

Статьи

26.10.18 09:22

Украинский арсенал: БМП-2

Автор: Михаил Жирохов

Главная новость дня

Меркель летит в Киев: стали известны подробности визита

Меркель летит в Киев: стали известны подробности визита
26.10.18 14:21
337
Последние новости
26.10.18 16:16

Назван самый криминальный город Украины
26.10.18 15:41

Киевлян заставляют платить за то, чего они не видели полгода
26.10.18 15:26

Прокурор САП Сымкив работал вместе с фигурантами «янтарного дела», – СМИ
26.10.18 15:25

В Крыму выпал осенний снег
26.10.18 15:19

В Киеве неизвестные в масках избили прохожего и отобрали у него сумку с деньгами
26.10.18 14:21

Меркель летит в Киев: стали известны подробности визита
26.10.18 14:04

Украинцы начали изобретать «дровомобили» из-за топливного кризиса
26.10.18 13:13

Обнародовано завещание Олега Сенцова
26.10.18 13:12

«Укрпочта» прекратит доставку пенсий старикам
26.10.18 12:49

Возле железнодорожной станции в Киеве нашли труп (фото 18+)

Интервью

22.10.18 09:10

Отец Дмитрий Полевой: Еще классики, например Франко, писали, как люди пропивали все - детей, имения...

Автор: Марианна Попович

Фото и Видео
В Крыму выпал осенний снег
В Крыму выпал осенний снег
В Крыму выпал осенний снег
В Крыму выпал осенний снег
В Киеве неизвестные в масках избили прохожего и отобрали у него сумку с деньгами
В Киеве неизвестные в масках избили прохожего и отобрали у него сумку с деньгами
Украинцы начали изобретать «дровомобили» из-за топливного кризиса
Украинцы начали изобретать «дровомобили» из-за топливного кризиса
Обнародовано завещание Олега Сенцова
Обнародовано завещание Олега Сенцова
Возле железнодорожной станции в Киеве нашли труп (фото 18+)
Возле железнодорожной станции в Киеве нашли труп (фото 18+)
В России прямо под грузовиком развалился мост. Появилось видео
В России прямо под грузовиком развалился мост. Появилось видео
Бойня в Китае: женщина порезала ножом малышей в детсаду (18+)
Бойня в Китае: женщина порезала ножом малышей в детсаду (18+)
Президентом одной из африканских стран впервые стала женщина
Президентом одной из африканских стран впервые стала женщина
ЧП в США: возле Капитолия эвакуировали конгрессменов и журналистов
ЧП в США: возле Капитолия эвакуировали конгрессменов и журналистов
Неизвестные во Львове осквернили православный храм
Неизвестные во Львове осквернили православный храм
fraza.ua

Опрос

К чему приведет автокефализация украинского православия?

посмотреть результаты
© 2018 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов ссылка на «Фразу.юа» обязательна. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство УНИАН, в каком-либо виде запрещено.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.