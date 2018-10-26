Бойня в Китае: женщина порезала ножом малышей в детсаду (18+)

В китайском городе Чунцине произошло кровавое ЧП. Как выяснили журналисты «Фразы», женщина с кухонным ножом напала на малышей у ворот детского сада.
Как передает местная полиция, она ранила не менее четырнадцати детей, подкараулив их после утренней зарядки.
Ее обезвредили сотрудники детского сада, после чего сюда приехала полиция.
О состоянии пострадавших малышей не сообщается.
Уже появилось видео с места ЧП.
Как писала «Фраза», по количеству жертв бойня в Керчи стала крупнейшей в Европе.
Ранее сообщалось, что кровавая бойня произошла в Мексике: погибли пять копов.