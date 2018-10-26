Президентом одной из африканских стран впервые стала женщина

Президентом Эфиопии впервые в истории страны стала женщина. Как выяснили журналисты «Фразы», на выборах главы государства победила 68-летняя Сахле-Ворк Зевде.

Обращаясь после своей победы к народу, Сахле-Ворк Зевде пообещала, что сделает все для достижения мира в Эфиопии и примирения конфликтующих сторон. Нынешний год стал для страны очередным периодом обострения в утихшей было гражданской войне.

Президентом Сахле-Ворк Зевде избрали члены Федеральной парламентской ассамблеи накануне, 25 октября.

До этого Сахле-Ворк Зевде долгие годы работала дипломатом, а также была специальным представителем генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша при Африканском союзе и главой отделения на уровне заместителя генерального секретаря.

Добавим, что Сахле-Ворк Зевде училась во Франции, владеет французским и английским языками.

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