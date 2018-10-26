ЧП в США: возле Капитолия эвакуировали конгрессменов и журналистов

В Вашингтоне возле здания Капитолия прошла массовая эвакуация. Как выяснили журналисты «Фразы», людей забирали из здания с офисами местных конгрессменов.

Как передает «Голос Америки», эвакуация персонала прошла из Кэннон-Хауса.

Отметим, что Конгресс сейчас не работает.

Также появилась информация об эвакуации людей с местной радиостанции.

Очевидцы говорят, что тут нашли предмет, похожий на бомбу.

Как писала «Фраза», взрывчатки, отправленные американским политикам, оказались настоящими.

Накануне в ресторан Роберта Де Ниро принесли посылку со взрывчаткой.