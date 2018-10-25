Драка в прямом эфире: украинский экс-министр сцепился с «пациентом»

В четверг, 25 октября, на украинском телевидении произошел скандальный эпизод. Как выяснили журналисты «Фразы», гости программы «Ситуация» на «Прямом» канале сошлись между собой в рукопашной схватке.

Сообщается, что двое участников телепередачи ‒ бывший министр здравоохранения Украины Олег Мусий и председатель правления общественной организации «Пациенты Украины» Дмитрий Шерембей ‒ затеяли словесную перепалку. По мнению главного «пациента» Украины, Олег Мусий, занимая высокий пост в 2014 году, совершал коррупционные правонарушения. В свою очередь, экс-министр назвал своего оппонента лжецом и манипулятором.

Это окончательно вывело из себя Дмитрия Шерембея, который бросился на Мусия и в студии вспыхнула потасовка.

Видеозапись скандального эпизода доступна к просмотру на видеохостинге Youtube.

Как писала «Фраза», в сети появилось видео драки, которую Богословская и Червоненко устроили в прямом эфире.

Ранее сообщалось, что замминистра Грымчак перешел на мат в прямом эфире.