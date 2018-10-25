Федерация футбола ослабила «Динамо» перед битвой с «Шахтером», – журналист

В украинском футболе вспыхнул новый скандал. Как выяснили журналисты «Фразы», перед битвой с донецким «Шахтером» основного защитника киевского «Динамо» Тамаша Кадара дисквалифицировала на три матча.

Теперь он пропустит битву с «горняками», которая намечена на 3 ноября в Харькове.

Причем сделали это члены КДК Федерации футбола Украины задним числом. Венгр получил дисквалификацию за якобы плевок в сторону арбитра Анатолия Абдулу во время игры с «Ворсклой».

Можете сами посудить, был плевок в сторону арбитра, или нет.

Ситуацию у себя в «Фейсбуке» прокомментировал колумнист «Фразы», замглавреда журнала «Футбол» Андрей Шахов.

Он написал: «При рассмотрении дела Исмаили во внимание взято следующее. Во-первых, раньше подобных грубых нарушений у этого игрока не было. Во-вторых, противостояние „Динамо“ и „Шахтера“ являются наиболее популярными среди болельщиков поединками и украшением нашего чемпионата. Поэтому среди прочего важно, чтобы команды провели эти матчи в сильнейших составах».

Журналист предположил, что у ФФУ «пропало желание видеть, как „Динамо“ играет с „Шахтером“ в сильнейшем состав, поэтому нужен повод его ослабить».

Комментируя ситуацию, он написал: «Если бы Кадару впаяли четыре матча, а не три, „Динамо“ могло бы подать апелляцию, а до ее рассмотрения, венгр бы играл. То есть играл бы с „Шахтером“. На три матча апелляция, насколько я знаю, по нашим нормам не подается. Меньше тоже нельзя — календарь вы все знаете. То есть три матча — самое оно».

Прокомментировал он и повод: «Якобы Кадар плюнул в арбитра. Тогда возникают два вопроса. Плевок в судью или в соперника карается моментально и за это дается длительная дисквалификация. Вспомним, например, Селезнева в этом турецком чемпионате. Но опять же дают именно три матча. Вопрос второй. Что это за плевок, который не почувствовал судья и не среагировал на него? Значит, это не был плевок именно в судью, что видео и показывает».

Также журналист поделился видео того, как экс-капитан «горняков» Дарио Срна год назад ударил Ореста Кузыка ниже пояса.

Он написал: «Это видео пересматривали, по нему дисквалифицировали Срну или все спустили на тормоза, поверив Дарио на слово, мол, я не специально? И если в этом эпизоде на месте игрока в синей форме с буквой „Д“ в ромбе был кто-то оранжево-посиневший, уверен, никто бы потрудился даже кнопку Play нажать, а списали бы все на случайность, на порыв ветра и на желание играть всеукраинское дерби в сильнейших составах».

В конце Андрей Шахов добавил: «Как они еще само дерби не перенесли, чтобы Тайсон и Марлос успели подлечиться?»

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