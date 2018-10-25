В Киеве вооруженный мужчина ограбил «кредитный ларек»

В Шевченковском районе Киева неизвестный мужчина ограбил пункт кредитного учреждения. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом сообщает столичная полиция.

Нападение произошло на улице Мельникова.

Сообщается, что налетчик зашел в «кредитный ларек» и, угрожая кассирше «похожим на оружие предметом», забрал тысячу гривен, после чего сбежал с места преступления.

Его поисками занята полиция.

Правоохранители также показали видео ограбления с камер наблюдений.

Как писала «Фраза», в столичном супермаркете гопник с пистолетом «в шутку» ограбил иностранца.

Ранее в Киеве отморозок устроил стрельбу в троллейбусе с людьми.