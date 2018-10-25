На Одесщине ураган сорвал крышу в детском саду. Благо, дети не успели выйти на прогулку

В Одесской области в поселке Беляевка ураган сорвал крышу с детского сада «Радуга». Как выяснили журналисты «Фразы», случилось это как раз в тот момент, когда детей собирались выводить на прогулку.

Металлические листы площадью около сотни квадратных метров сорвало с трети двухэтажного здания, сообщает ТСН.

Коммунальщики до поздней ночи пытались временно залатать крышу пленкой, потому что синоптики снова передают дожди. И пока они приводят кровлю в порядок, дети в садик ходить не будут минимум до понедельника.

Сейчас решается вопрос о выделении средств из резервного фонда для капитального ремонта крыши — с заменой деревянных опор.

Ранее «Фраза» сообщала, что в Украине из-за бушующей непогоды без электричества остались 146 населенных пунктов.