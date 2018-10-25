Военные США неудачно сбросили броневик с самолета

Военные в США неудачно сбросили броневик Humvee с самолета. Как выяснили журналисты «Фразы», они промахнулись от нужной точки примерно на милю.

Видео курьеза уже появилось в интернете.

Американский военный самолет проводил испытания новой платформы десантирования тяжелой техники, однако что-то пошло не так, и был совершен ложный сброс броневика.

Впрочем, Humvee не пострадал.

Как писала «Фраза», на американский авианосец упал вертолет.

Ранее в Калифорнии «самолет Люфтваффе» рухнул на оживленное шоссе.