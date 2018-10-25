Военные США неудачно сбросили броневик с самолета

Военные в США неудачно сбросили броневик Humvee с самолета. Как выяснили журналисты «Фразы», они промахнулись от нужной точки примерно на милю.
Видео курьеза уже появилось в интернете.
Американский военный самолет проводил испытания новой платформы десантирования тяжелой техники, однако что-то пошло не так, и был совершен ложный сброс броневика.
Впрочем, Humvee не пострадал.
Как писала «Фраза», на американский авианосец упал вертолет.
Ранее в Калифорнии «самолет Люфтваффе» рухнул на оживленное шоссе.