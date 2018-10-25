Взрывчатки, отправленные американским политикам, оказались настоящими

В Интернете появились фотографии взрывных устройств, которые были отправлены некоторым известным американским политикам, включая семью Клинтон и Барака Обаму. Как выяснили журналисты «Фразы», все взрывные устройства были настоящими.

Телеканал ABC News показал устройство, которое предназначалось экс-главе ЦРУ Джону Бреннану.

Отмечается, что все взрывчатки были упакованы в оберточную бумагу, а в качестве обратного адреса был указан адрес конгрессмена Дебби Вассерман-Шульц.

Ни одна из посылок не детонировала, а информация о том, как они были обнаружены, не разглашается.

Ранее «Фраза» сообщала, что секретная служба США, занимающаяся охраной высшего руководства страны, перехватила подозрительные посылки. Адресатами почтовых отправлений с «сюрпризом» являются бывшие и действующий глава государства.