Российский Сочи накрыл гигантский потоп: стихия сносит все на своем пути

Непрекращающиеся ливни привели к затоплению российского города Сочи и ближайших населенных пунктов. Как выяснили журналисты «Фразы», в курортном регионе России бушует стихия.

По данным местных СМИ, эвакуированы сотни людей. Повреждены мосты, размыты дороги.

Стихия сносит буквально все на своем пути.

Жители Сочи говорят, что их город отрезало от мира.

В Туапсинском и Апшеронском районах уже введен режим ЧС – тут фиксируются масштабные затопления.

Люди делятся видео страшного потопа.

Ливни не прекращаются, поэтому ситуация может ухудшиться.

Пока официально не сообщается о жертвах стихии.

Как писала «Фраза», аномальный ливень затопил метро в Риме.

Ранее Крым накрыл аномальный ураган.