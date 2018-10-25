Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Региональные

ТОП:

Из аэропорта «Борисполь» в Киев запустили поезд. Его уже протестировали Гройсман и Омелян

Из аэропорта «Борисполь» в Киев запустили поезд. Его уже протестировали Гройсман и Омелян

Между аэропортом «Борисполь» и Киевом пустили железнодорожное сообщение. Как выяснили журналисты «Фразы», поезд уже протестировали премьер-министр Украины Владимир Гройсман и министр инфраструктуры Владимир Омелян.

О тестовой поездке на поезде премьер написал в «Твиттере» в четверг, 25 октября.

Владимир Гройсман написал: «Едем на железнодорожном экспрессе в аэропорт «Борисполь».

По его словам, поезд для всех желающих заработает уже в ноябре, а сам проект стоил 580 миллионов гривен.

Всего будут курсировать четыре поезда, а еще один будет резервным. Это будут поезда PESA 620м на 91 место и PESA 630м на 192 места.

Время в пути должно составить всего 35 минут.

Как писала «Фраза», ветку поезда строили от станции «Киев-Пассажирский» до аэропорта «Борисполь» через «Выдубичи». Длина участка составит 37,4 километра. Всего будут курсировать четыре поезда, а еще один будет резервным.

Ранее в сеть «слили» серьезный компромат на Омеляна.

Тэги: Киев, Борисполь, общество, поезд, Владимир Гройсман, Владимир Омелян

Комментарии

Колонка автора
17.10.18 08:12

Сборная Украины. А наши-то первые!

Автор: Андрей Шахов

Статьи

24.10.18 09:19

Пока лохам втирали томос, тарифы подняли на газ

Автор: Александр Карпец

Главная новость дня

Украинцам, не успевшим оформить субсидию, обещают подкинуть денег

Украинцам, не успевшим оформить субсидию, обещают подкинуть денег
25.10.18 14:04
184
Последние новости
25.10.18 14:08

Сын Авакова стал владельцем шикарной квартиры в центре Киева
25.10.18 14:04

Украинцам, не успевшим оформить субсидию, обещают подкинуть денег
25.10.18 13:34

Военные США неудачно сбросили броневик с самолета
25.10.18 13:27

Сборная Украины по футболу поднялась в рейтинге сильнейших сборных мира
25.10.18 13:22

В Киеве решили реконструировать Майдан. Влетит это в копеечку
25.10.18 12:40

Взрывчатки, отправленные американским политикам, оказались настоящими
25.10.18 12:27

Российский Сочи накрыл гигантский потоп: стихия сносит все на своем пути
25.10.18 11:59

Из аэропорта «Борисполь» в Киев запустили поезд. Его уже протестировали Гройсман и Омелян
25.10.18 11:38

Снова бабье лето. Синоптики пообещали украинцам внезапное потепление
25.10.18 11:15

На Николаевщине полицейские битами и клюшкой для гольфа избили мужчину, после чего принялись его пытать

Интервью

22.10.18 09:10

Отец Дмитрий Полевой: Еще классики, например Франко, писали, как люди пропивали все - детей, имения...

Автор: Марианна Попович

Фото и Видео
Сын Авакова стал владельцем шикарной квартиры в центре Киева
Сын Авакова стал владельцем шикарной квартиры в центре Киева
Сын Авакова стал владельцем шикарной квартиры в центре Киева
Сын Авакова стал владельцем шикарной квартиры в центре Киева
Военные США неудачно сбросили броневик с самолета
Военные США неудачно сбросили броневик с самолета
Взрывчатки, отправленные американским политикам, оказались настоящими
Взрывчатки, отправленные американским политикам, оказались настоящими
Российский Сочи накрыл гигантский потоп: стихия сносит все на своем пути
Российский Сочи накрыл гигантский потоп: стихия сносит все на своем пути
Из аэропорта «Борисполь» в Киев запустили поезд. Его уже протестировали Гройсман и Омелян
Из аэропорта «Борисполь» в Киев запустили поезд. Его уже протестировали Гройсман и Омелян
На Буковине заболели корью 45 школьников и беременная учительница
На Буковине заболели корью 45 школьников и беременная учительница
После ДТП в Киеве гонщик влетел в эвакуатор и едва не подрался с полицией
После ДТП в Киеве гонщик влетел в эвакуатор и едва не подрался с полицией
Под Харьковом взорвался снаряд огромного калибра, есть погибший
Под Харьковом взорвался снаряд огромного калибра, есть погибший
В сеть попало уникальное видео с актрисой «Дизель Шоу» Мариной Поплавской
В сеть попало уникальное видео с актрисой «Дизель Шоу» Мариной Поплавской
Сразу трем президентам США почтой прислали смертельные «сюрпризы»
Сразу трем президентам США почтой прислали смертельные «сюрпризы»
fraza.ua

Опрос

К чему приведет автокефализация украинского православия?

посмотреть результаты
© 2018 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов ссылка на «Фразу.юа» обязательна. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство УНИАН, в каком-либо виде запрещено.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.