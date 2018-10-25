Из аэропорта «Борисполь» в Киев запустили поезд. Его уже протестировали Гройсман и Омелян

Между аэропортом «Борисполь» и Киевом пустили железнодорожное сообщение. Как выяснили журналисты «Фразы», поезд уже протестировали премьер-министр Украины Владимир Гройсман и министр инфраструктуры Владимир Омелян.

О тестовой поездке на поезде премьер написал в «Твиттере» в четверг, 25 октября.

Владимир Гройсман написал: «Едем на железнодорожном экспрессе в аэропорт «Борисполь».

По его словам, поезд для всех желающих заработает уже в ноябре, а сам проект стоил 580 миллионов гривен.

— Volodymyr Groysman (@VGroysman) 25 октября 2018 г.

Всего будут курсировать четыре поезда, а еще один будет резервным. Это будут поезда PESA 620м на 91 место и PESA 630м на 192 места.

Время в пути должно составить всего 35 минут.

Как писала «Фраза», ветку поезда строили от станции «Киев-Пассажирский» до аэропорта «Борисполь» через «Выдубичи». Длина участка составит 37,4 километра. Всего будут курсировать четыре поезда, а еще один будет резервным.

Ранее в сеть «слили» серьезный компромат на Омеляна.