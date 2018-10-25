Под Харьковом взорвался снаряд огромного калибра, есть погибший

В Харьковской области произошло ЧП со смертельным исходом. Как выяснили журналисты «Фразы», от взрыва артиллерийского снаряда погиб 38-летний мужчина.

Как сообщает ГУНП в Харьковской области, в среду, 24 октября, на территории двора жилого дома в городе Мерефа произошел подрыв неизвестного предмета. На место инцидента немедленно прибыла следственно-оперативная группа и взрывотехники. Отмечается, что изучив осколки взорвавшегося устройства, эксперты установили, что они принадлежат артиллерийскому снаряду калибром 152 мм.

Сообщается, что на территории двора было обнаружено тело погибшего 38-летнего мужчины ‒ хозяина дома. По одной из версий, он зачем-то нагревал снаряд, от чего и произошел взрыв.

В настоящее время правоохранители устанавливаю все обстоятельства случившегося. По факту смерти человека начато уголовное производство.

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