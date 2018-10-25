В сеть попало уникальное видео с актрисой «Дизель Шоу» Мариной Поплавской

Друзья и поклонники популярной участницы проекта «Дизель Шоу» Марины Поплавской получили возможность увидеть уникальное видео с ее участием. Как выяснили журналисты «Фразы», друг и коллега трагически погибшей актрисы ‒ Евгений Сморигин ‒ опубликовал в Интернете ролик, ранее недоступный общественности.

Как написал на своей странице в Instagram Евгений Сморигин, поклонникам Марины Поплавской наверняка будет интересно увидеть ее «без грима». По его словам, данное видео сделано в Одессе, в гостиничном номере в ночь перед концертом.

Актер призвал друзей и коллег погибшей артистки последовать его примеру и выкладывать в сеть видео и фотографии, на которых Марина Поплавская изображена веселой и жизнерадостной.

Как писала «Фраза», в минувшую субботу возле села Мила Киево-Святошинского района произошло смертельное ДТП. Водитель автобуса «Неоплан» не справился с управлением и допустил столкновение с грузовым автомобилем «МАЗ». Скорость автобуса составляла более 100 км/ч. В автобусе находились 14 пассажиров. Четверо из них получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в лечебные учреждения. Одна из пассажирок, которая сидела на переднем сидении ‒ актриса популярного проекта канала ICTV «Дизель шоу» Марина Поплавская ‒ скончалась на месте происшествия.