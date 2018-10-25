Сразу трем президентам США почтой прислали смертельные «сюрпризы»

Секретная служба США, занимающаяся охраной высшего руководства страны, перехватила подозрительные посылки. Как выяснили журналисты «Фразы», адресатами почтовых отправлений с «сюрпризом» являются бывшие и действующий глава государства.

Как передает BBC, первая «опасная» посылка была перехвачена во вторник вечером, 23 октября, в пригороде Нью-Йорка, где проживают супруги Клинтон. Отмечается, что в по результатам проведения обязательной проверки, содержимое посылки было определено как «возможное взрывное устройство».

Сообщается, что в среду, 24 октября, аналогичные посылки были отправлены экс-президенту США Бараку Обаме и действующему главе государства Дональду Трампу.

Как заверяет Секретная служба США, потенциально опасные почтовые уведомления к адресатам не попали, поэтому угрозы их безопасности нет.

Как писала «Фраза», в Белом доме США есть секретный 5-этажный бункер на случай конца света.