Сломав ногу, японская спортсменка продолжила марафон на четвереньках. Но ее героизм не оценили

Необычный инцидент произошел во время марафонской эстафеты в Японии. Как выяснили журналисты «Фразы», одна из спортсменок продолжила соревнования со сломанной ногой.

Как пишут местные СМИ, 19-летняя спортсменка сломала ногу, но добралась до своей напарницы по эстафете на четвереньках, буквально стерев свои ноги в кровь.

Героизм девушки не впечатлил организаторов марафона: они заявили, что последние две сотни метров она преодолела «с нарушением правил», после чего дисквалифицировали спортсменку и ее команду.

Как писала «Фраза», участник ежегодного киевского марафона умер на ходу недалеко от Киево-Печерской Лавры.