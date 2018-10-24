Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Региональные

ТОП:

На Житомирщине пенсионеры нашли у себя в огороде самый настоящий клад

На Житомирщине пенсионеры нашли у себя в огороде самый настоящий клад

В Житомирской области супруги-пенсионеры на собственном огороде нашли самый настоящий клад - 90 чешских серебряных монет XIV-XV века. Как выяснили журналисты «Фразы», эти монеты - пражские деньги - ходили в Европе, в том числе и Украине, несколько веков подряд.

Местные жители предполагают, что монеты принадлежали тогдашнему старосте поселения. На то время это были огромные деньги, ведь всего за одну такую монету можно было даже купить корову. А сейчас, по словам специалистов, одна такая монета стоит 200-300 гривен, сообщает ТСН.

Дом пенсионеров расположен на холме, самой высокой точке села. Клочок земли, на котором супруги нашли клад, они купили всего два года назад.

Все найденное они решили передать в Коростенский музей, чем восхитили историков, ведь впервые за несколько десятилетий люди добровольно передали найденное сокровище музея. Сейчас монеты в хранилище, их тщательно изучают историки.

Примечательно, что за то, что найденный клад отдали в музей, пенсионеры от государства не получат ни копейки.

Как сообщала «Фраза», в октябре 2005 года под Феодосией был найден клад из 136 медных монет времен Боспорского царства, датируемых 250-225 годами до н.э. Монеты, за которые их владелец мог в свое время купить отару овец, нашли на глубине около полуметра завернутыми в ткань, почти истлевшую от времени. Клад, которому 2200 лет, выкупил Феодосийский Музей денег.

Летом 2007 года в лесу на горе Тепе-Оба в районе Феодосии был найден самый большой клад в истории независимой Украины: более 10 тыс. монет времен крымского ханства. Как рассказал директор Феодосийского музея денег Александр Олещук, «клад был найден случайно» в кувшине (в виде чайника), который находился на небольшой глубине в лесу.

В апреле 2017 года ученики черниговской средней школы № 24 случайно обнаружили древний клад со старинными польскими монетами.

Тэги: Житомир, Житомирская область, клад, общество, музей

Комментарии

Колонка автора
17.10.18 08:12

Сборная Украины. А наши-то первые!

Автор: Андрей Шахов

Статьи

24.10.18 09:19

Пока лохам втирали томос, тарифы подняли на газ

Автор: Александр Карпец

Главная новость дня

Киевлянам нужно запасаться алкоголем заранее. Ночью его купить уже нельзя

Киевлянам нужно запасаться алкоголем заранее. Ночью его купить уже нельзя
24.10.18 11:56
283
Последние новости
24.10.18 13:48

На Житомирщине пенсионеры нашли у себя в огороде самый настоящий клад
24.10.18 13:37

Радикалы из С14 разгромили цыганский лагерь возле Центрального железнодорожного вокзала в Киеве
24.10.18 13:13

Ученые предоставили еще одно доказательство жизни на Марсе
24.10.18 12:49

НАБУ задержало 10 человек за крупные хищения в «Ощадбанке». Среди них — три топ-менеджера
24.10.18 12:31

Исследователи нашли в экскрементах человека опасную «аномалию»
24.10.18 11:56

Киевлянам нужно запасаться алкоголем заранее. Ночью его купить уже нельзя
24.10.18 11:37

Как оказалось, собаки способны различать человеческие слова
24.10.18 11:02

Россиянин пытался ввезти в Украину труп жены, «замаскировав» его под пассажирку (фото 18+)
24.10.18 10:42

Скандал в школе на Ровенщине. За патриотическое приветствие учитель наказал ребенка
24.10.18 10:26

Взрывы на арсенале в Черниговской области: спасатели разминировали менее половины опасных участков

Интервью

22.10.18 09:10

Отец Дмитрий Полевой: Еще классики, например Франко, писали, как люди пропивали все - детей, имения...

Автор: Марианна Попович

Фото и Видео
На Житомирщине пенсионеры нашли у себя в огороде самый настоящий клад
На Житомирщине пенсионеры нашли у себя в огороде самый настоящий клад
На Житомирщине пенсионеры нашли у себя в огороде самый настоящий клад
На Житомирщине пенсионеры нашли у себя в огороде самый настоящий клад
Радикалы из С14 разгромили цыганский лагерь возле Центрального железнодорожного вокзала в Киеве
Радикалы из С14 разгромили цыганский лагерь возле Центрального железнодорожного вокзала в Киеве
Россиянин пытался ввезти в Украину труп жены, «замаскировав» его под пассажирку (фото 18+)
Россиянин пытался ввезти в Украину труп жены, «замаскировав» его под пассажирку (фото 18+)
Скандал в школе на Ровенщине. За патриотическое приветствие учитель наказал ребенка
Скандал в школе на Ровенщине. За патриотическое приветствие учитель наказал ребенка
В Одесской области полицейский насмерть сбил пенсионера
В Одесской области полицейский насмерть сбил пенсионера
Из-за «взбесившегося» эскалатора в римском метро пострадали украинцы и фанаты ЦСКА. Один человек лишился ноги
Из-за «взбесившегося» эскалатора в римском метро пострадали украинцы и фанаты ЦСКА. Один человек лишился ноги
В Калифорнии «самолет Люфтваффе» рухнул на оживленное шоссе
В Калифорнии «самолет Люфтваффе» рухнул на оживленное шоссе
Водитель-наркоман устроил ДТП в Киеве, пытаясь уйти от полицейской погони на угнанной машине
Водитель-наркоман устроил ДТП в Киеве, пытаясь уйти от полицейской погони на угнанной машине
В центре Киева сожгли микроавтобус Mercedes. Появилось видео
В центре Киева сожгли микроавтобус Mercedes. Появилось видео
Российский полярник устроил пьяную бойню на станции в Антарктиде
Российский полярник устроил пьяную бойню на станции в Антарктиде
fraza.ua

Опрос

К чему приведет автокефализация украинского православия?

посмотреть результаты
© 2018 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов ссылка на «Фразу.юа» обязательна. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство УНИАН, в каком-либо виде запрещено.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.