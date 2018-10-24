Радикалы из С14 разгромили цыганский лагерь возле Центрального железнодорожного вокзала в Киеве

В Киеве возле Центрального железнодорожного вокзала националисты из С14 разгромили цыганский лагерь. Как выяснили журналисты «Фразы», акция радикалов состоялась поздно вечером вторника, 23 октября.
Видео в «Фейсбуке» разместил активист организации Сергей Бондарь.
После разгона цыганского лагеря националистами коммунальные службы столицы начали убирать тут мусор и мыть подземные переходы.
Как писала «Фраза», киевлян и гостей столицы предупредили об орудующей в районе железнодорожного вокзала банде воров-цыган.
Ранее в Кременчуге цыганки устроили массовую драку, не поделив орехи.