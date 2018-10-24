Скандал в школе на Ровенщине. За патриотическое приветствие учитель наказал ребенка

В Ровенской области в одной из школ города Здолбунов произошел неприятный инцидент. Как выяснили журналисты «Фразы», педагог наказал ученика восьмого класса за патриотическое приветствие.

Как рассказал сам школьник, в тот момент, когда преподаватель иностранного языка зашел в класс, он с ним поздоровался, сказав «Слава Украине». Сразу после этого учитель взял мальчика за ухо и на глазах у всего класса повел его к доске, где школьник простоял половину урока, сообщает ТСН.

Мама ребенка пожаловалась директору и в школе начали служебное расследование. Оценить действия педагога должны до 2 ноября. Если комиссия признает, что учитель был неправ, он получит выговор и денежное взыскание.

В то же время сам учитель говорит, что таким образом наказал школьника не за само приветствие, а за то, что тот шумно вел себя на перемене. При этом педагог, как он сам утверждает, даже не заметил, что схватил ребенка за ухо.

Ранее «Фраза» сообщала, что в начале октября во Львове в общеобразовательной школе № 55 на уроке физкультуры учитель нанес удар ученику первого класса.

Напомним также, что в ноябре минувшего года в криворожской школе учительница заклеивала детям рты скотчем, чтобы не болтали на уроке.