Блокирование электрички в Киеве: чиновники попытались объяснить, что это было

Киевские чиновники попытались прокомментировать срыв работы городской электрички, который произошел в понедельник утром, когда сотню людей не смогли выехать на работу с Троещины. Как выяснили журналисты «Фразы», четкого ответа люди так и не получили.

Например, в КП «Киевпасстранс» заявили, что график городской электрички регулируется «Укрзализныцей», а там сообщили, что им не хватает локомотивных бригад «Киевпасстранса». В КП же говорят, что за ремонт отвечает «Укрзализныця». Одним словом, ведомства принялись перекладывать ответственность друг на друга.

В «Киевпасстрансе» заявили: «Сейчас используются электропоезда серии ЕР9м 1970-х годов, переданные «Укрзализныцей», он требуют постоянного планового и внепланового ремонта». Также сообщается, что «работы по техническому обслуживанию и ремонту может выполнять только моторвагонное депо Фастов-1 «Укрзализныци», которое использует и обслуживает аналогичные типы подвижного состава». Отмечается, что «сейчас в порядке очереди на различных видах ремонтов в депо Фастов-1 находятся электропоезда городской электрички и по окончанию работ будут выданы на линию».

В «Укрзализныце» же сообщили, что «количество поездов городской электрички уменьшилось из-за нехватки локомотивных бригад, а не из-за несоблюдения графика». Отмечается, что в понедельник, 22 октября, «для обеспечения курсирования городских поездов на линию вышло семь составов вместо девяти, а два поезда не курсировали из-за отсутствия локомотивных бригад, а не нарушения графика движения поездов». Кроме этого, отмечается, что «график всех поездов разработали с учетом графика движения городской электрички в полном объеме, а это девять поездов в рабочие дни и шесть в выходные».

Кроме этого, как сообщается, «на станции «Борщаговка-Техническая» находятся два резервных состава для обеспечения перевозок городских поездов, в депо в ожидании ремонта находятся два состава, и один состав проходит испытания после ремонта». Как сообщается, с начала года для КП «были проведены ремонты 22 электропоездов, более четырехсот раз было проведено техническое обслуживание различных видов».

Как писала «Фраза», в понедельник на станции «Троещина-2» толпа людей, не сумев выехать на работу, блокировала движение городской электрички.