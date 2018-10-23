Водитель автобуса с актерами «Дизель шоу» рассказал о последних мгновениях перед смертельным ДТП

Водитель автобуса, в котором ехали актеры «Дизель шоу», перед началом заседания в Шевченковском районном суде Киева рассказал, почему, по его мнению, произошла авария. Как выяснили журналисты «Фразы», перед столкновением с грузовиком он отвлекся на Марину Поплавскую.

По словам водителя, в какой-то момент актриса сказала, что у нее болит спина, встала на колени и вытянулась. Мужчина признался, что на некоторое время он отвлекся на нее. Он также заявил, что видел впереди идущий грузовик, хотел его обогнать, но боковым зрением увидел огни, резко выкрутил руль вправо и дал по тормозам — он не думал, что все произойдет настолько быстро, сообщает ТСН.

Водитель автобуса также заявил, что из Львова актеры хотели выехать 21 октября утром, но планы руководства поменялись, в результате чего пришлось ехать вечером 20 числа. Именно поэтому, как признался мужчина, он толком не отдохнул.

Ранее «Фраза» сообщала, что в субботу, 20 октября, утром возле села Мила Киево-Святошинского района произошло жуткое ДТП, в котором погибла актриса «Дизель шоу» Марина Поплавская. Водитель автобуса «Неоплан» не справился с управлением и допустил столкновение с грузовым автомобилем «МАЗ». Скорость автобуса составляла более 100 км/ч. В автобусе находились 14 пассажиров. Четверо из них получили травмы различной степени тяжести и доставлены в лечебные учреждения. Одна из пассажирок, которая сидела на переднем сидении ‒ актриса популярного проекта канала ICTV «Дизель шоу» Марина Поплавская ‒ скончалась на месте происшествия.

Позже стало известно, что водитель разбившегося в ДТП автобуса, в котором погибла актриса «Дизель Шоу» Марина Поплавская, неоднократно нарушал правила перевозок пассажиров.

Во время прощания с Мариной Поплавской очередь растянулась на сотни метров.

22 октября водителю автобуса избрали меру пресечения.

Также 22 октября в Житомире простились с погибшей в ДТП актрисой «Дизель шоу» Мариной Поплавской.

Также появилось последнее видео из автобуса, в котором погибла Марина Поплавская.