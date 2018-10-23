В Китае открыли 55-километровый мост

В Китае открыли самый длинный морской мост в мире. Как выяснили журналисты «Фразы», его размеры впечатляют – 55 километров.
Морской мост соединил Китай, Гонконг и Макао.
Сооружение китайцев стало самым длинным морским мостом в мире. Оно включает в себя семикилометровый тоннель и искусственные острова.
Непосредственно морская часть моста имеет длину почти в 23 километра.
Строительство гигантского объекта началось лишь в 2009 году, он обошелся в 20 миллиардов долларов.
Как писала «Фраза», китайцы решили освещать свои города «искусственной Луной», а также создали «будущую марсианскую базу».