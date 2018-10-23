В Киеве перевернулся военный грузовик. Появилось видео

В Киеве вечером понедельника, 22 октября, произошло резонансное ДТП. Как выяснили журналисты «Фразы», рядом с Дарницким мостом перевернулся военный грузовик.
Видео с места инцидента у себя в «Фейсбуке» публикует «Киев Оперативный».
ДТП случилось на заезде с улицы Тепловозной на Дарницкое шоссе.
Водитель грузовика не справился с управлением и перевернулся.
К счастью, никто не пострадал.
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