В Киеве перевернулся военный грузовик. Появилось видео

В Киеве вечером понедельника, 22 октября, произошло резонансное ДТП. Как выяснили журналисты «Фразы», рядом с Дарницким мостом перевернулся военный грузовик.

Видео с места инцидента у себя в «Фейсбуке» публикует «Киев Оперативный».

ДТП случилось на заезде с улицы Тепловозной на Дарницкое шоссе.

Водитель грузовика не справился с управлением и перевернулся.

К счастью, никто не пострадал.

Как писала «Фраза», в Киеве был замечен редкий спорткар на евробляхах.

Ранее в столице таксист «под таблетками» столкнулся с элитным Mercedes.