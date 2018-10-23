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В Житомире похоронили актрису Марину Поплавскую

В Житомире похоронили актрису Марину Поплавскую

В Житомире простились с погибшей в ДТП актрисой «Дизель шоу» Мариной Поплавской. Как выяснили журналисты «Фразы», церемония прощания состоялась в понедельник, 22 октября.

Как передает «Информатор», проститься с Мариной Поплавской пришли тысячи людей.

Церемония проходила в здании Житомирского академического музыкально-драматического театра имени Кочерги. Сообщается, что гроб из здания выносили под аплодисменты и крики «Браво!».

После этого катафалк с телом прибыл к Кафедральному собору святой Софии, где прошло отпевание. Отмечается, что проститься с Мариной Поплавской приехали ее коллега по КВН.

Похоронили актрису на Корбутовском кладбище.

Как писала «Фраза», ДТП произошло утром в минувшую субботу возле села Мила Киево-Святошинского района. Водитель автобуса «Неоплан» не справился с управлением и допустил столкновение с грузовым автомобилем «МАЗ». Скорость автобуса составляла более 100 км/ч. В автобусе находились 14 пассажиров. Четверо из них получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в лечебные учреждения. Одна из пассажирок, которая сидела на переднем сидении ‒ актриса популярного проекта канала ICTV «Дизель шоу» Марина Поплавская ‒ скончалась на месте происшествия.

Ранее сообщалось, что виновника гибели Марины Поплавской ‒ водителя автобуса ‒ обвинили в серьезных нарушениях. Ему уже избрали меру пресечения.

Тэги: ДТП, общество, кладбище, шоу-бизнес

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