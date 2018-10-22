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Ночное ДТП в Киеве: таксист «под таблетками» столкнулся с элитным Mercedes

Ночное ДТП в Киеве: таксист «под таблетками» столкнулся с элитным Mercedes

Ночью на бульваре Перова в Киеве произошло кровавое ДТП. Как выяснили журналисты «Фразы», тут столкнулись такси Daewoo Lanos и Mercedes S-Class.

Как сообщает «Информатор», инцидент произошел ближе к двум часам ночи.

Сообщается, что Daewoo при развороте зацепил Mercedes, который ехал в сторону Троещины.

Водитель такси признал, что, «перед тем как сесть за руль, выпил таблетку для понижения давления».

Второго водителя госпитализировали.

Ранее «Фраза» писала о гибели актрисы Марины Поплавской: водителя автобуса обвинили в серьезных нарушениях.

Сообщалось, что накануне в Киеве разъяренная толпа заблокировала движение электрички, а пьяный водитель перевернулся на крышу и бросался на полицейских.

Тэги: Киев, ДТП, общество, такси

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