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Илон Маск рассказал, когда и где откроется первый Hyperloop

Илон Маск рассказал, когда и где откроется первый Hyperloop

Глава компании SpaceX миллиардер Илон Маск поведал, когда и где откроется первый скоростной тоннель Hyperloop. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом он написал у себя в «Твиттере».

Открытие первого тоннеля Hyperloop запланировано на 10 декабря, он будет находиться под Лос-Анджелесом (США).

Всех желающих в первые дни обещают катать бесплатно. Впрочем, скорость капсулы в тестовый период составит 250 километров в час.

Отмечается, что тестовый туннель находится в городе Хоторн (Калифорния), на территории ракетостроительной компании SpaceX.

Как писала «Фраза», недавно в Испании прошла презентация первой пассажирской капсулы Hyperloop. Ее представила компания Hyperloop Transportation Technologies Inc. Длина капсулы, получившей название Quintero One, – 32 метра, а ее масса – пять тонн.

Ранее сообщалось, что Илон Маск таки уходит из Tesla после скандала.

Тэги: мир, Илон Маск, технологии, Hyperloop

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