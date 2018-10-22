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Появилось последнее видео из автобуса, в котором погибла Марина Поплавская

Появилось последнее видео из автобуса, в котором погибла Марина Поплавская

В социальных сетях появился видеоролик, на котором показаны последние минуты перед отправкой в дорогу злополучного автобуса, на котором в очередной тур ехали актеры «Дизель шоу». Как выяснили журналисты «Фразы», соответствующее видео снимал актер «Дизель Шоу» Олег Иваница.

На видео также видно и улыбающуюся актрису Марину Поплавскую, которая спустя некоторое время погибла в жутком ДТП, в которое попал этот автобус.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ничто не предвещало беды! Все веселые и счастливые «Дизель Шоу» ... Показывают автобус в котором сегодня погибла Поплавская Марина Францевна.... Если бы она не ехала впереди рядом с водителем , то может быть и выжила как и остальные... НО пришел час Марины вернуться домой на Небеса... Нам остается только тут на Земле молиться,помнить,любить ее... #маринапоплавская#поплавская#дизельшоу#актриса#учитель#украина#россия#киев#самара#житомир#львов

Публикация от Виктория Богданова (@vika97bogdanova)

Добавим, что по состоянию на утро 22 октября известно, что у Евгения Гашенко два перелома пальцев ног, у Максима Нелипы — переломы двух ребер и пальца ноги, Александр Бережок получил два перелома на ноге.

Евгений Сморигин получил вывих пальца, разрыв связок и компрессионный перелом позвонка. Олегу Иванице пришлось зашивать язык, а Виктория Булитко получила множественные ушибы. Яна Глущенко и Егор Крутоголов были госпитализированы без угроз для жизни.

Ранее «Фраза» сообщала, что в субботу, 20 октября, утром возле села Мила Киево-Святошинского района произошло жуткое ДТП, в котором погибла актриса «Дизель шоу» Марина Поплавская. Водитель автобуса «Неоплан» не справился с управлением и допустил столкновение с грузовым автомобилем «МАЗ». Скорость автобуса составляла более 100 км/ч. В автобусе находились 14 пассажиров. Четверо из них получили травмы различной степени тяжести и доставлены в лечебные учреждения. Одна из пассажирок, которая сидела на переднем сидении ‒ актриса популярного проекта канала ICTV «Дизель шоу» Марина Поплавская ‒ скончалась на месте происшествия.

Позже стало известно, что водитель разбившегося в ДТП автобуса, в котором погибла актриса «Дизель Шоу» Марина Поплавская, неоднократно нарушал правила перевозок пассажиров.

Во время прощания с Мариной Поплавской очередь растянулась на сотни метров.

Тэги: ДТП, общество, Марина Поплавская, Дизель-шоу

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